Omar pede à DPE providências para que vitimados pela Covid no Amazonas sejam indenizados

De acordo com o documento, com base no que foi apurado pela CPI, Omar pede que a Defensoria Pública providencie aos amazonenses as medidas jurídicas necessárias para a reparação do dano por eles sofrido em relação à pandemia. O senador pede ainda que todos os responsáveis pelos danos causados sejam responsabilizados.

Manaus/AM - O Senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Pandemia, pediu nesta quarta-feira (11), à Defensoria Pública do Estado, o ajuizamento de ações indenizatórias em favor das vítimas da Covid-19 no Amazonas.

