Omar critica influência da religão na eleição: 'Ainda bem que Deus quis o Lula'

“Nessa campanha, todos os pontos foram atípicos. O envolvimento da religião foi um deles. Não há na história do mundo o registro de um envolvimento tão forte. Ainda bem que Deus quis o @LulaOficial, porque a vontade emana do povo, mas a vontade maior é de Deus”, publicou Aziz.

Manaus/AM - Aliado muito importante na campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Amazonas, o senador reeleito Omar Aziz (PSD) se manifestou nas redes sociais, nesta sexta-feira (11), sobre o envolvimento da religião na eleição deste ano.

