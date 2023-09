Omar Aziz recebe título de cidadão do Amazonas e Medalha Ruy Araújo na Aleam

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PSD) recebeu nesta segunda-feira (18), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o título de cidadão do Amazonas e a Medalha Ruy Araújo. Essas são as duas maiores honrarias que podem ser concedidas pelos deputados estaduais.

A cerimônia foi realizada no plenário Ruy Araújo e contou com a presença de 17 dos 24 parlamentares, além do governador Wilson Lima (União), prefeitos de municípios do interior e outras autoridades representando órgãos públicos do estado.

A proposta de entrega do título de cidadão para Omar Aziz, que é natural de Garça (SP), foi apresentada pelo deputado João Luiz (Republicanos).

Omar agradeceu João Luiz por ter tido essa "surpresa agradável" de receber as honrarias depois de tantos anos morando e cumprir mandatos no Amazonas. "Ter servido o estado do Amazonas, durante tantos anos, não é favor, é obrigação", iniciou o senador.

Ele completou dizendo que a maior honra que um político pode ter é comandar o Amazonas e que o título não o fará fazer mais pelo estado, pois o que o motivo é o povo amazonense.

"A maior honra que alguém pode ter é dirigir, é governar o estado do Amazonas, o maior estado da nação brasileira. Eu me sinto amazonense desde que cheguei em 1971, mas hoje, por direito, me torno cidadão amazonense com esse título concedido pela Assembleia Legislativa. Isso me faz fazer um esforço maior? Não. Não é o título que me motiva, é o amor que eu sinto pelo Amazonas e pelo povo amazonense que me faz querer servir e fazer mais pelo meu estado", salientou o senador em discurso de agradecimento.