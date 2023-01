Omar Aziz pede punição para financiadores de atos golpistas, sejam do Amazonas ou militares

“E, no ano passado, tem um discurso meu aqui já denunciando que o Comandante Militar da Amazônia tinha cruzado os braços vendo aquela mixórdia que estava no Comando Militar da Amazônia, que é o símbolo da resistência das nossas fronteiras. Por aqueles militares que ficam nas fronteiras cuidando das nossas fronteiras, nós temos que ter todo o respeito; não podemos ter respeito por aqueles que foram avacalhar o Comando Militar da Amazônia”.

O parlamentar ainda falou que já havia denunciado que o chefe do Comando Militar da Amazônia (CMA) havia cruzado os braços enquanto acampamento bolsonarista se instalava em frente da sede em Manaus, que só foi demosmobilizado na segunda-feira (9), apór ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Nós temos que punir, seja quem for, seja do meu estado que financiou isso ou quem tem estrelas nos ombros (oficiais militares) que está por trás também disso. Sem medo! É enfrentar a verdade e colocar a verdade de quem está por trás disso. Não é só um capitão que está na Flórida (Jair Bolsonaro), tem outras pessoas também envolvidas e envolvidas muito fortemente”, afirmou.

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PSD-AM), durante votação no Senado do decreto de intervenção federal na segurança do Distrito Federal (DF), nesta terça-feira (10), pediu para que financiadores e até membros das Forças Armadas que apoiaram os atos de terrorismo nas sedes dos 3 poderes sejam identificados e punidos. Ele ainda citou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos nomes que devem responder pelos atos.

