Omar Aziz defende isenção na CPI e pede que membros busquem a verdade

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, pediu aos colegas que se empenhem e que sejam isentos no decorrer das investigações que apuram irregularidades no uso de verbas e medidas de combate à pandemia no país:

“Vamos levar esse trabalho técnico além de nada, a verdade, seja contra quem for. Não podemos proteger ninguém que falhou ou errou em nome de mais de 400 mil óbitos (...) Podemos dar um norte, descobrir coisas, que deixaram de ser feitas e por quem deixou de ser feito, seja ele ministro, assessor, governador ou prefeito desse país”.

O senador lembrou que a covid-19 atinge a todos independente de partido, região, religião e profissão e que é necessário união para buscar os verdadeiros responsáveis por possíveis irregularidades:

“Essa CPI tem que fazer justiça a milhares de orfãos que a covid está deixando. Órfãos, crianças que perderam o pai e a mãe, que tem um futuro incerto. A mãe que chorou a morte do filho (...). A CPI não é de 11 senadores e 7 suplentes, essa CPI está no lar de cada brasileiro nesse momento. 86% da população brasileira conhece ou é parente de alguém que faleceu de covid. Não tem nada igual na história do país”, afirma .