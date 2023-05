Omar alerta sobre escândalos entre sites de apostas e jogadores do futebol brasileiro

O senador Omar Aziz (PSD-AM) defendeu uma ação enérgica da classe política contra as empresas de apostas online, principalmente as que exploram comercialmente os resultados de jogos futebolísticos no Brasil. A preocupação foi colocada pelo parlamentar na Sessão Plenária desta terça-feira (9), enquanto o Congresso discutia Projeto de Lei que obriga casas de apostas a advertir jogadores dos riscos envolvidos na transação.

Segundo Aziz, é preocupante o crescimento no número de casos de jogadores e dirigentes de clubes de futebol envolvidos em esquemas de manipulação de resultados para beneficiar um determinado grupo de apoiadores. Para o senador, é preciso que a legislação brasileira entre em ação antes que a prática manche a reputação do esporte no País.

"Se nós não tomarmos uma posição quanto a essas apostas esportivas vai acabar com o futebol, porque estão comprando jogador e vão continuar comprando. Isso virou uma esculhambação geral. Não temos nenhum tipo de fiscalização em cima dessa BET (empresa de apostas), o faturamento que eles têm é enorme, mas as apostas não são corretas, eles não são sérios. Essa prática chegou na primeira divisão do futebol brasileiro e se a gente não coibir esses sites de apostas que só visam o lucro nós estaremos cometendo um crime contra um dos maiores esportes que elevou o Brasil", declarou Aziz.

De acordo com o senador, pelo menos 19 clubes são patrocinados pela BET, com altos valores investidos nos times sem o recolhimento de imposto para os cofres públicos. "O que me preocupa não é a aposta em si, pois isso é uma escolha individual de cada um, mas sim o futebol brasileiro estar sendo corrompido por muito dinheiro", completou.

Aziz votou favorável ao Projeto de Lei de autoria do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que estabelece a obrigação de advertência em casas de apostas, poker, loterias, outros jogos de azar ou atividades similares nos quais os fatores aleatoriedade e sorte definem o resultado final, ainda que exista algum tipo de habilidade ou conhecimento por parte do jogador ou apostador.