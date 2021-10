Oito novos aprovados em concurso do TCE-AM são empossados em Manaus

Manaus/AM - Oito novos servidores aprovados no concurso público da Corte de Contas foram apossados pelo presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, nesta terça-feira (26).

Os novos servidores são Francisco Moss Neto, Giovania de Lira Bilio, Ramon Marlon Silva Gomes, Waldir de Oliveira Pinto e Dayane Mayely Silva de Oliveira, todos no cargo de auditor técnico de controle externo em tecnologia da informação. Já em auditor de obras públicas, tomaram posse Allan Felipe da Silva Lima, Rafael Ferreira Chaves e Tarcísio dos Anjos Neves.

Com as posses de hoje, o Tribunal chega a 15 empossados dos 40 candidatos aprovados no concurso público. A expectativa é que todos os aprovados sejam empossados até o fim do mês de novembro.

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, com vencimentos de até R$ 8,3 mil, além de benefícios.