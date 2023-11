Obras em ramais de Manacapuru custarão mais de R$ 21 milhões

Manaus/AM - As obras de revitalização e pavimentação dos ramais Terra Preta e Acajatuba, em Manacapuru, foram iniciados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e devem custar mais de R$ 21 milhões.

O contrato contempla a pavimentação do ramal Terra Preta, localizado no KM 58 da AM-070, com 3,15 quilômetros de extensão, e o ramal Acajatuba, situado no KM 68 da mesma rodovia, com uma extensão total de 8,36 quilômetros.

Dos R$ 21,75 milhões, R$ 15,80 milhões são destinados à obra do ramal Acajatuba e R$ 5,95 milhões investidos no ramal Terra Preta. Serão realizados serviços de terraplenagem, drenagem superficial e profunda, pavimentação e sinalização horizontal e vertical. Além disso, a pista contará com plataforma de seis metros de largura e acostamento de um metro de cada lado.

Nesta etapa inicial, estão em andamento os serviços de terraplenagem, com limpeza mecanizada lateral e limpeza do leito da pista. A obra deverá ser entregue no primeiro semestre de 2024.

Situado na região do Rio Negro-Solimões, Manacapuru tem uma população estimada em 101.883 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao censo de 2022.