Obras em porto provisório são iniciadas após colisão de balsa em Borba

Manaus/AM - O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou as ações emergenciais para restabelecer a operação da Instalação Pública de Pequeno Porte (IP4) no município de Borba, no interior do Amazonas.

A IP4 foi desativada após uma embarcação colidir com a estrutura em fevereiro deste ano. O comboio com os equipamentos necessários para a remoção da IP4 danificada chegou ao local nessa segunda-feira (21). A desmontagem da estrutura já está em andamento.



A iniciativa faz parte do conjunto de medidas emergenciais adotadas pelo DNIT para restaurar a logística local.

A previsão é que o porto provisório entre em operação em até 20 dias, garantindo a continuidade do transporte seguro de passageiros e cargas. A estrutura provisória funcionará até a recuperação total da IP4.