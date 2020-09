Obras do Prosamim no igarapé Mestre Chico estão 40% concluídas, diz UGPE

Manaus/AM - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), avança nas obras de macrodrenagem no leito do igarapé Mestre Chico, no trecho localizado entre as avenidas Leonardo Malcher e Parintins, no bairro da Praça 14, zona Sul de Manaus.

A fase das obras de implantação de macrodrenagem está construindo as galerias que irão canalizar o igarapé, já tendo alcançado cerca de 40% da execução das mesmas, cerca de 160 m de galerias.

A intervenção urbanística no leito do igarapé Mestre Chico é uma obra do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), e prevê a construção de um novo parque urbano do programa na capital.

O novo parque urbano terá uma extensão de 15.742,46m², dotada com equipamentos urbanos como praças, academias ao ar livre, paisagismo, quadras multiuso, playground equipados com escorregadores, balanços, obras de macro e microdrenagem, esgotamento sanitário e calçadas.

As obras nesse trecho do igarapé Mestre Chico irão reassentar cerca de 600 pessoas que viviam em 122 imóveis suscetíveis aos riscos das alagações. O social do Prosamim vem atuando nas duas frentes de obras auxiliando os beneficiários com suas mudanças e organização das documentações necessárias para os processos de desapropriação realizados pela Superintendência Estadual de Habitação.