Obras do centro de inovação no prédio do hotel Cassina avançam

Manaus/AM - O mais novo Casarão da Inovação será ponto de partida dado pela Prefeitura de Manaus para uma série de implementações voltadas à inovação e tecnologia na capital amazonense. A sede do centro de tecnologia será o antigo hotel Cassina, que recebe obra de restauro pelo programa “Manaus Histórica”. O espaço, localizado no centro da cidade, já está com 70% de execução dos serviços e, quando concluído, deve receber empresas e startups de inovação.

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, o Casarão da Inovação será um marco na criação do Polo Digital de Manaus e colocará a capital amazonense em outro patamar, aumentando sua competitividade frente a outras cidades. “Essa obra coroa o que tanto busquei fazer nesses quase oito anos de governo, que é valorizar o centro de Manaus, resgatando sua história e identidade. E o antigo hotel Cassina, completamente revitalizado, ocupava um lugar especial nesse sonho, transformando o que já foi a sede do desperdício na época da borracha em um templo da economia 4.0, com um polo de alto conteúdo tecnológico”, avaliou.

Ao todo, a estrutura apresenta quatro pavimentos e uma área entre 1.500 e 1.600 metros quadrados. O subsolo abrigará todas as funções técnicas, assim como a sala de formação, enquanto o térreo contará com a recepção, lounge e as principais salas de reunião e laboratórios. O primeiro pavimento propõe duas salas de reunião e um plano de trabalho aberto. O pavimento superior apresenta um espaço para café/restaurante, com vista privilegiada aos usuários, que vão poder olhar a praça Dom Pedro II, o Museu da Cidade e outros prédios do centro histórico, além do rio Negro, a partir do terraço panorâmico.

Fase final

“Entramos na fase final. Já foi concluída a parte da superestrutura, que envolve a estrutura metálica e estrutura de concreto. Parte das instalações elétricas está pronta, enquanto as instalações hidrossanitárias já estão finalizadas. Na próxima etapa, os serviços estarão concentrados nas esquadrias, revestimentos, pintura, acabamentos, testes e subestação. O prefeito quer coroar toda a população, mostrando que o desafio imposto no antigo hotel Cassina foi superado e que teremos um prédio belíssimo, revitalizado, bem como o seu entorno”, disse o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Cláudio Guenka.