Obras de asfalto da prefeitura são temporariamente paralisadas em Manaus

A prefeitura reitera que, assim que normalizada a produção de massa asfáltica, seguirá com o cronograma do programa “Asfalta Manaus”.

A prefeitura informa que as usinas preveem retomada de distribuição do CAP ainda esta semana.

A Secretaria de Obras esclarece que o laboratório contratado pela empresa Petrobras condenou um lote do CAP, por não atender as características físicas exigidas para a qualidade do pavimento. A ausência do CAP nas usinas estagnou a produção de massa asfáltica e nenhuma empresa fornecedora produziu o material na última semana.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informa que as frentes de obras de asfalto estão temporariamente paralisadas devido à ausência do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), material imprescindível utilizado na produção de pavimentos asfálticos.

