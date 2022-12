Obra de recuperação dos ramais da BR-174 está 90% concluída

Manaus/AM - A obra de recuperação dos ramais da Rodovia BR-174, localizados na área metropolitana de Manaus, estão 90% concluídas, segundo o governo do estado.

O projeto, que tem investimento no valor de R$ 22.902.308,44, faz parte de um pacote de obras de mobilidade que engloba os ramais: Sol Nascente, com 1,98 quilômetros (km); Frederico Veiga, com 3,48 km; Cláudio Mesquita, com 4,8 km; e Novo Paraíso, com 5,43 km; além de uma rotatória.

O contrato contempla a realização de serviços de terraplenagem, compactação de aterro, pavimentação com Concreto Asfáltico (CA), drenagem superficial e profunda e sinalização horizontal e vertical.

Para finalizar a obra, os serviços de drenagem no ramal Frederico Veiga alcançaram 85% de conclusão, e no ramal Sol Nascente os avanços somam 70% de execução. O ramal Novo Paraíso segue com 75% de execução, enquanto o ramal Cláudio Mesquita está com 35% dos serviços de drenagem concluídos.

De acordo com o setor de fiscalização da Seinfra, a previsão de entrega da obra, que no total geral apresenta 90% de conclusão, está prevista para o primeiro semestre de 2023.