Óbitos e casos de Covid-19 apresentam queda no Amazonas

Manaus/AM - A média móvel de casos e de óbitos por Covid-19 continua em queda no Amazonas. De acordo com monitoramento realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), também há redução na taxa de ocupação de leitos clínicos e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Além disso, o Amazonas tem, atualmente, a terceira menor taxa de transmissão do coronavírus no Brasil.

As informações foram apresentadas pelo diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, durante audiência pública virtual sobre o Plano de Contingência Estadual para enfrentamento da pandemia da Covid-19, realizada nesta quinta-feira (29), pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A estatística mostra que, nos últimos 14 dias, o Amazonas apresenta queda de 32% na média móvel de casos por dia de diagnóstico. A redução só na capital foi de 26%, enquanto o interior tem, em média, 36% a menos.

A média móvel de óbitos por dia de ocorrência também continua decrescendo. O Amazonas teve redução de 26% na média de mortes em decorrência da Covid-19. A queda foi de 33% em Manaus e de 30% no interior.

Ocupação de leitos – Até esta quinta-feira (29/04), a taxa de ocupação de leitos estava em 58,5% em UTI; e 35,9% em leitos clínicos. Na primeira quinzena de março, 81,9% das UTIs para Covid-19 estavam ocupadas; enquanto nos leitos clínicos a ocupação era de 50,7%.

No final de janeiro, as taxas de ocupação de leitos clínicos e de UTI estavam acima de 90%, e mais de 550 pacientes recebiam assistência na rede estadual, enquanto aguardavam liberação de leitos.

Transmissão – O Amazonas tem a terceira menor taxa de transmissão (Rt) do país. O Rt, que chegou a 1,30 em janeiro deste ano, está atualmente em 0,89, o que significa que cada 100 infectados podem transmitir o vírus para outras 89 pessoas.

Cenário epidemiológico – A FVS-AM reforça que a redução do número de casos de Covid-19 ocorre devido às medidas integradas e complementares tomadas que envolvem: isolamento social, restrição de circulação de pessoas no estado, uso de medidas não farmacológicas (como uso da máscara de proteção respiratória e lavagem das mãos), bem como a vacinação dos grupos prioritários da população do estado contra Covid-19.

Apesar da redução, a FVS-AM alerta que os cuidados preventivos contra a pandemia de Covid-19 devem ser mantidos para que seja reduzida a evolução da pandemia no Amazonas.

Os dados são monitorados pela FVS-AM e a redução da doença depende do compromisso da população em relação à adesão aos protocolos sanitários definidos pelo Governo do Estado. É importante destacar que qualquer mudança no cenário epidemiológico pode implicar no retorno das medidas de restrição já adotadas.

Vacinação – Durante a audiência pública, o diretor-presidente da FVS-AM destacou que 96% das doses de vacinas recebidas pelo Amazonas até esta quinta-feira (29/04), já haviam sido distribuídas aos municípios. Até o momento, o Amazonas recebeu 1.458.620 doses de vacina contra a Covid-19, entre CoronaVac e AstraZeneca.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS-AM (PNI/FVS-AM) apontam que 840.708 doses foram aplicadas em todo o estado até quarta-feira (28/04), sendo 594.175 de primeira dose e 246.533 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3dQBUot.