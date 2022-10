OAB rechaça ofensas de Roberto Jefferson a Simonetti e faz defesa da democracia

Em resposta às ofensas proferidas pelo ex-deputado Roberto Jefferson ao advogado Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o conselho da entidade emitiu a seguinte nota:

"No atual momento vivenciado no país, em que o processo eleitoral acirra os ânimos de parte dos apoiadores dos candidatos à Presidência da República, reafirmamos nosso integral apoio e confiança na firme, serena e apartidária condução da Ordem dos Advogados do Brasil por seu presidente nacional, o advogado Beto Simonetti.

Sem se afastar do compromisso constitucional, legal e histórico de defender os interesses da sociedade brasileira, o presidente Beto Simonetti tem se dedicado a garantir o pleno e sagrado exercício da advocacia, com a defesa intransigente das prerrogativas profissionais diante da fundamental importância da advocacia em toda sua história.

São, portanto, imerecidas as críticas ofensivas dirigidas à atuação da presidência da OAB, as quais, em verdade, confirmam o acerto da condução apartidária da instituição pela atual gestão.

Simonetti tem de todos nós, legítimos representantes da advocacia nacional, irrestrito apoio para seguir na firme condução da OAB, apoiando as instituições da República na realização de eleições pacíficas e capazes de assegurar o sagrado direito ao voto, de forma livre e consciente, e garantir o respeito ao resultado das eleições.

A legítima liderança e a condução do presidente Beto Simonetti em defesa do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal ressaltam conquistas históricas do povo brasileiro para as quais a Ordem em muito contribuiu e delas não se distanciará jamais.