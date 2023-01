Novos deputados contam quais pautas vão defender na Aleam

Manaus/AM - Os deputados eleitos, para o seu primeiro mandato na 20ª legislatura na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), destacam as expectativas sobre o mandato, bandeiras a serem defendidas e o que o eleitorado pode esperar da atuação parlamentar durante os quatro anos no Parlamento estadual.

Para a deputada Mayra Dias (Avante), representante do Baixo Amazonas, as expectativas são as melhores possíveis para a atuação na 20ª legislatura. “Sinto-me com uma responsabilidade grande, pois sei que é um desafio relevante, mas como sempre fui uma pessoa muito dedicada a tudo que me proponho, quero e espero desenvolver todo o trabalho que foi propagado durante a campanha e colocar nossos projetos em prática, trabalhando por mais políticas públicas voltadas à área social, saúde, educação e pelos direitos das mulheres”, declarou.

Outra representante feminina no parlamento, a deputada Débora Menezes (PL) se compromete a defender o empreendedorismo e pautas da direita. “Durante o meu mandato, buscarei o fortalecimento do empreendedorismo, fazendo com que, desta forma, tenha mais oportunidade de emprego e renda no Amazonas. Entendo que o empreendedorismo ajudará muitas famílias amazonenses a colocar o prato de comida de forma digna em sua mesa. Assumo também o compromisso de continuar a defesa das pautas da direita como um todo”, asseverou.

Já o deputado Daniel Almeida (Avante) prometeu não decepcionar a confiança depositada nas urnas. “Estou muito feliz em poder ajudar a nossa população. Não tenham dúvidas, cada voto de confiança dado a mim será honrado. Estou imbuído para apresentar um mandato de amor, carinho e muito trabalho para o Amazonas ao longo desses quatro anos”, assegurou.

Por sua vez, o deputado Wanderley Monteiro (Avante) defenderá a bandeira da educação. “Esse será meu primeiro mandato de deputado estadual, porém, venho buscando trabalhar pelo nosso Estado, desde quando assumi o primeiro mandato de vereador, em 2021. Umas das pautas que terei como prioridade será a Educação, mas vamos trabalhar também o esporte, a cultura e a criação de mais programas de emprego e renda para nossa população. E, claro, estarei de perto fiscalizando o uso dos recursos públicos”, garantiu.

O deputado Rozenha (Partido da Mulher Brasileira) traz uma boa expectativa para sua atuação na 20 ª Legislatura na Aleam. O parlamentar avalia que leva à Casa experiência e se considera preparado para ajudar na geração de emprego e renda. “Me sinto preparado para ajudar na construção de um estado em que a política chegue às pessoas para melhorar a qualidade de vida. Não será fácil, afinal são 24 cabeças, mas o diálogo será fundamental assim como boa vontade”, destacou.

Com a proposta de honrar os 44.520 votos que obteve, o deputado Dr. George Lins (União Brasil) traz ao seu primeiro mandato a expectativa de transformar a vida das pessoas, por meio de projetos positivos. “O que me move na política é a possibilidade de, por meio dela, poder impactar e mudar a vida das pessoas. Esse é o legado que meu pai deixou na vida pública e é isso que quero deixar também. Quero que meu mandato seja atuante com pautas positivas e projetos que possam trazer que possam beneficiar a população”, concluiu.

Defendendo projetos sociais, o deputado Mário César Filho (União Brasil) acredita que os desafios são enormes, mas não inalcançáveis. “Pretendo, junto com toda a Assembleia, unir forças para desenvolver um estado com mais oportunidades de emprego, renda e educação. Além de defender os valores cristãos e da família, uma das bandeiras que marcou minha campanha eleitoral do político no ano passado foi a luta pelos direitos das pessoas com deficiência e autismo. Pretendo representar o interesse do povo na Casa Legislativa com muita determinação e transparência, principalmente, quando o assunto envolver pessoas em situação de vulnerabilidade social”, afirmou.

Agradecendo a confiança depositada nas urnas pelos seus eleitores, o deputado Thiago Abrahim (União Brasil) se comprometeu a levar políticas públicas efetivas à população. “Primeiramente, quero agradecer ao povo do estado do Amazonas, que nos conferiu votação expressiva. São mais de 31.700 eleitores que confiam no nosso trabalho. Esperamos empenhar na próxima legislatura um trabalho voltado para atender as verdadeiras necessidades do povo do Amazonas. Meu desejo é levar efetivamente políticas públicas que alcancem e que transformem a vida da população amazonense”, declarou.

Também demonstrando gratidão pelos votos recebidos, o deputado Cristiano D’Ângelo (MDB) destacou a defesa da Democracia, no mandato, para corresponder com compromisso e a responsabilidade, a confiança dos milhares de eleitores amazonenses, que o conduziram ao parlamento. “Quero transformar os anseios em benefícios e leis, que podem levar as mudanças necessárias para melhoria da vida do povo, em especial do nosso querido interior do meu estado. Nosso compromisso político neste primeiro mandato está baseado na convicção de que a Democracia será sempre fortalecida pela via da representação. Agradeço especialmente pela honra de poder representar o povo da minha região e do nosso Amazonas”, comprometeu-se.

O deputado Comandante Dan (PSC) afirmou que seu comprometimento será alinhado ao interesse público. Destacou que será um parlamentar que cumprirá o papel como cidadão de bem e legislador. Disse que estuda as leis em vigor para, se for o caso, atualizá-las. “Certamente irei propor novas leis, que estejam na direção do interesse público e um parlamentar atuante como fiscalizador do executivo, destinando recursos de maneira adequada e, principalmente, representando quem confiou na minha pessoa, para que possamos desenvolver uma gestão de excelência, com visão de futuro às melhores práticas. Quero honrar o voto de confiança que a população depositou em mim, poder honrar a minha família e aos princípios e valores que prezo, desenvolvendo, assim, algo que seja de interesse e benefício ao povo do Amazonas”, concluiu.