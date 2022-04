Novo reitor da UEA toma posse no Amazonas

Manaus/AM - O Professor Doutor André Luiz Nunes Zogahib, e da vice-reitora Professora Doutora Kátia do Nascimento Couceiro foram empossados nesta terça-feira (19), como reitor e vice-reitora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A sessão solene aconteceu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus.

Também foram apresentados os novos pró-reitores da UEA: Pró-Reitoria de Administração – Nilson José de Oliveira Sobrinho; Pró-Reitoria de Graduação – Raimundo de Jesus Teixeira Barradas; Pró-Reitoria de Extensão – Darlisom Souza Ferreira; Pró-Reitoria de Pesquisa – Roberto Sanches Mubarac Sobrinho; Pró-Reitoria de Planejamento – Joésia Moreira Julião Pacheco; Pró-Reitoria de Interior – Valber Barbosa Martins.

Reitor da UEA

O Prof. Dr. André Zogahib é graduado em Administração de Empresas, Administração Pública e Direito. Possui especialização, mestrado e doutorado em Administração Pública. É professor do quadro efetivo da UEA, foi coordenador de cursos de graduação, especialização e mestrado, coordenador dos sistemas de ingresso, pró-reitor de Planejamento e pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários.

Participou da elaboração e implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) na condição de docente. Em 2010, como pró-reitor de Planejamento, atuou na reestruturação organizacional da UEA. O Projeto de Lei do Executivo n° 116/2011 permitiu a contratação de cerca de 600 professores na época.

Gestor experiente e bem-sucedido, atuou como diretor-presidente da AmazonPrev, conquistando, por três anos seguidos, o prêmio de melhor Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Brasil, entre todos os estados da federação e Distrito Federal. A AmazonPrev tornou-se referência nacional em gestão previdenciária, em diversas avaliações, como as da Abipem, Aneprem e da Secretaria Nacional de Previdência.

Vice-reitora da UEA - A Profª. Drª. Kátia do Nascimento Couceiro é graduada em Medicina, especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Estimulação Cardíaca Eletrônica Implantável pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia (Fesc-2020). Possui mestrado em Ensino em Ciências da Saúde pela Universidade Federal Paulista (Unifesp) e doutorado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela UEA.

Atua na UEA desde 2005, ministrando a disciplina de Cardiologia, foi subcoordenadora do curso de Medicina, coordenadora do internato de Clínica Médica e membro do núcleo docente estruturante do curso.

Sob a sua coordenação foi criado o primeiro Centro de Treinamento de Emergências Cardiovasculares da Região Norte, responsável pela implantação de medicamentos de alto custo para insuficiência cardíaca. O Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a efetuar a distribuição de todo o arsenal de medicamentos, obtendo a redução de mortalidade de seus pacientes. A doutora Kátia Couceiro também é presidente da Academia Amazonense de Medicina (biênio 2022/2023).