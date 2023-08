Novo PAC do Governo Federal não destina recursos para a BR-319, no Amazonas

Mais informações sobre as obras podem ser conferidas no endereço eletrônico: https://www.gov.br/casacivil/novopac/mapas-de-obras-por-estados

Entretanto, os recursos para as rodovias não especificam a BR-319. Somente a BR-174 e BR-230 terão destinação de verba para adequação, construção de pontes, viadutos e restauração, conforme o Mapa das Obras por Estados divulgado no site da Casa Civil.

Na área de transportes, o estado vai receber recursos para construção e expansão de portos e aeroportos em Manaus e no interior. Também serão destinados recursos para revitalização e ampliação do porto da Feira da Manaus Moderna e obras em rodovias federais.

Manaus/AM - O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado pelo presidente Lula (PT) nesta sexta-feira (11), com destinação de R$ 1,7 trilhão para obras e projetos no país. O Amazonas vai receber R$ 47 bilhões para mais de 200 obras, mas a BR-319 ficou de fora dos projetos contemplados.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.