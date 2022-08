Novo equipamento do FCecon vai permitir cirurgia por vídeo em pacientes com câncer de pulmão

Manaus/AM - Agora as cirurgias torácicas em pacientes com câncer no pulmão serão realizadas por meio de vídeo mediastinoscópio na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). O aparelho garante maior sensibilidade e segurança durante as cirurgias, além de permitir a visualização de lesões menores e biópsias com maior segurança. Ao mês, são realizadas oito cirurgias torácicas pela unidade hospitalar.

A equipe multidisciplinar de cirurgia torácica fez um treinamento no equipamento no dia 12 de agosto, e contou com a presença de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentre outros profissionais.

O aparelho foi comprado de R$ 503.810,07, por meio de um convênio federal, que, desde 2011, tramitava no Fundo Nacional de Saúde (FNS), dirigido à FCecon.

Com o aparelho, os especialistas poderão comprovar as informações no final da cirurgia, já que os especialistas poderão fazer fotos e vídeos para comprovar o que foi descrito.

O Centro Cirúrgico conta com nove salas cirúrgicas e oferece 16 especialidades cirúrgicas: cirurgia oncológica abdominal, cirurgia oncológica pélvica, oncoginecologia, cirurgia oncológica de partes moles, ortopedia, urologia, cirurgia torácica, neurocirurgia, ginecologia, oncomastologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia vascular, plástica, cirurgia pediátrica, oftalmologia e dermatologia.