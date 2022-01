Novo Ensino Médio será lançado nesta terça no Amazonas

Manaus/AM - A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, e a secretária adjunta pedagógica, Hellen Matute, vão falar sobre as mudanças no Ensino Médio do Amazonas, que seguem as propostas do Novo Ensino Médio, do Ministério da Educação. As mudanças estão embasadas na Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

As modificações já vinham sendo trabalhadas com a preparação de todo o corpo docente e agora serão implantadas nas escolas de Manaus e do interior do Amazonas.

Na ocasião, serão apresentadas também as Propostas Curriculares e Pedagógicas do Amazonas que vão nortear as atividades no ano letivo de 2022 na rede pública estadual.