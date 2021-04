Novo Aripuanã recebe 19 cilindros de oxigênio

Manaus/AM - Neste fim de semana, o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) transportou 19 cilindros de oxigênio para unidades de saúde que atendem pacientes com Covid-19 em Novo Aripuanã. A missão humanitária ocorreu em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O Dioa é da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e é responsável pelo patrulhamento e missões aéreas do sistema de segurança estadual. O envio de cilindros começou no sábado (03) e foi finalizado na tarde deste domingo (04). A duração estimada do voo foi de 45 minutos, em cada trajeto.

O material médico foi enviado em um avião Caravan, cedido pela PM de São Paulo para apoiar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus no estado.

Devido à distância geográfica da capital e ao isolamento terrestre, a viagem aérea tem sido uma alternativa para suprir as unidades de saúde do interior com insumos hospitalares, desde janeiro deste ano. Além de oxigênio, as equipes do Dioa também vêm sendo empregadas no transporte de vacinas. O avião consegue levar até 11 pessoas, sendo de extrema importância para diversas demandas no interior do estado.

Anteriormente, outras missões alcançaram os municípios de Eirunepé, Nova Olinda do Norte, Tabatinga e São Paulo de Olivença. Suprimentos hospitalares, vacinas e testes rápidos para Covid-19 já foram transportados, além de médicos, enfermeiros intensivistas e fisioterapeutas.

A aeronave também vem sendo usada no transporte de equipes para atendimento dos municípios atingidos pela cheia.