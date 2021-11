Novembro Azul: exames para rastreio do câncer de próstata são intensificados no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou, neste sábado (13), o primeiro dia de exames de toque retal e de dosagem sanguínea do Antígeno Prostático Específico (PSA) na Carreta do Homem, localizada na área externa do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, zona centro-sul de Manaus. A ação da campanha Novembro Azul, mês de sensibilização sobre a saúde do homem, visa intensificar o rastreio para detecção do câncer de próstata no Amazonas.

O secretário de estado de saúde, médico urologista Anoar Samad, destacou o trabalho dos profissionais na ação e a importância da iniciativa, que oferece aos homens atendimento em toda a sua linha de cuidado, do diagnóstico ao tratamento do câncer de próstata.

Ao longo da manhã, cerca de 100 pacientes entre 50 e 70 anos, que aguardavam pelos procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), realizaram os exames. Os pacientes com diagnóstico sugestivo para câncer de próstata tiveram o agendamento da biópsia inserido no Sisreg para realização do procedimento no Hospital Delphina Aziz.

Próximos atendimentos - O segundo dia de atendimento na Carreta do Homem será realizado no dia 27 de novembro, com a meta de realizar mais 100 exames em pacientes que serão triados pela regulação, reduzindo o tempo de espera dos pacientes regulados pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

A ação do programa Saúde Amazonas também será realizada nos municípios de Parintins (a 369 quilômetros da capital), no dia 20 de novembro, e Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Nos dois municípios do interior do estado será realizado o exame de toque e de PSA.