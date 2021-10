Nove pessoas são presas com drogas e armas durante operação no Amazonas

Manaus/AM - Agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil, deflagraram, nesta quarta-feira (6), a operação Cidade mais Segura em Manaus e no município de Iranduba. Ao todo, nove pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos. Com os suspeitos, foram apreendidas três armas de fogo, sendo duas pistolas e um rifle calibre 44, além de munições, porções de drogas e um carro roubado.

As ações foram deflagradas, simultaneamente, nos bairros Santo Agostinho, Nova Esperança e Planalto, na zona oeste da capital amazonense. Em Iranduba, a apreensão dos dois adolescentes, de 14 e 16 anos, em posse do rifle, aconteceu na rua Araras, bairro Novo Amanhecer.

De acordo com o capitão Fabrício Almeida, os criminosos comercializavam entorpecentes no município de Iranduba, e se escondiam dos policiais nos bairros da zona oeste da capital.

"Além dos entorpecentes comercializados, os suspeitos cometiam homicídios de membros rivais. Nós conseguimos desmantelar uma parte do grupo, que realizava roubos e furtos de veículos e aparelhos celulares na capital. Inclusive, prendemos um dos infratores com uma grande quantidade de celulares roubados e furtados", ressaltou o capitão.

No bairro Santo Agostinho, seis pessoas foram presas em uma residência e, no local, foram apreendidas porções de maconha e uma pistola calibre 380. No bairro Planalto, outras três pessoas foram presas com uma arma de fogo.

A operação teve por objetivo prender indivíduos envolvidos com crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, homicídio e roubos em Manaus e no município de Iranduba.

Denúncia – O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.