Nova morte por Covid é registrada em Borba, no Amazonas

Manaus/AM - Uma nova morte por Covid-19 foi registrada, nesta sexta-feira (24), no município de Borba, interior do Amazonas, segundo boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). Além disso, foram confirmados 55 novos casos de Covid-19, totalizando 426.230 casos da doença no estado.

Municípios – Dos 426.230 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira, 204.087 são de Manaus (47,88%) e 222.143 do interior do estado (52,12%).

A capital, Manaus, tem 29 novos casos confirmados. No interior, os 10 municípios que têm casos novos registrados são Itacoatiara (5), Anori (4), São Gabriel da Cachoeira (4), Apuí (3), Jutaí (3), Amaturá (2), Manacapuru (2), Anamã (1), Lábrea (1) e Maraã (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.457 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.262.