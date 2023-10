Nota Premiada Manaus entrega R$ 150 mil aos sorteados na campanha; confira

A lista completa com os nomes dos ganhadores do sorteio nº 202308, assim como as instituições sociais indicadas, está disponível no site notapremiada.manaus.am.gov.br.

Os cheques simbólicos foram entregues aos ganhadores em cerimônia realizada no auditório da subsecretaria, localizado na avenida Japurá, no Centro, zona Sul.

Manaus/AM - Mais R$ 150 mil em premiações foram entregues, nesta terça-feira (17), aos felizardos do oitavo sorteio de 2023 da campanha Nota Premiada Manaus. Somente neste ano, a campanha já premiou um total de R$ 1,2 milhão aos contribuintes cadastrados que sempre solicitam sua Nota Fiscal de Serviço (NFS) com CPF.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.