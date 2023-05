Nos EUA, Wilson Lima defende avanços econômicos com redução de impactos ambientais

Manaus/AM - O governador Wilson Lima reuniu-se, nesta segunda-feira (8), em Washington (EUA), com representantes do Brazil Institute e do Grupo ICCF (Fundação Internacional Caucus para Conservação), ligados ao Wilson Center – fórum político não partidário que lida com questões globais por meio de pesquisas e diálogo com a comunidade política global. No encontro, o governador apresentou os potenciais do estado na área ambiental a partir de modelos econômicos sustentáveis.

O objetivo do encontro também foi captar financiamento e apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias.

“Essa reunião foi muito importante e esclarecedora para que a gente pudesse colocar o ponto de vista de que não tem como preservar as florestas sem que a gente fortaleça nossos modelos econômicos que já existem, como a Zona Franca de Manaus. E que possamos também incrementar outras atividades como a bioeconomia, as cadeias produtivas, e fortalecê-las”, defendeu o governador do Amazonas.

Wilson Lima destacou ainda que, ao se falar sobre a preservação da Amazônia, é preciso conhecer a realidade enfrentada pelos povos da floresta e investir em formas de sustento para que essas populações mantenham as árvores em pé. Para isso, segundo ele, deve-se superar desafios como acesso a serviços básicos que incluem distribuição de água potável, de infraestrutura e energia, o que permitirá abrir novos caminhos para a economia local, sem deixar de lado o modelo Zona Franca de Manaus, que representa 70% da atividade econômica do estado.

“A gente precisa de tecnologia, a gente precisa de investimentos, precisa de financiamentos. E todas essas instituições, como o Wilson Center, são importantes para fazer essa ponte com investidores, com empresas e com instituições que estão interessadas em fazer investimentos na Amazônia”, reforçou o governador.

Instituições

O Brazil Institute apoia relações entre instituições brasileiras e americanas. Já o Grupo ICCF promove a liderança na conservação ambiental internacional por meio de parcerias e ações de conscientização. Ambos integram o Wilson Center, fundado pelo Congresso como o memorial do presidente Woodrow Wilson, sendo o principal fórum político não partidário do país para lidar com questões globais por meio de pesquisa e diálogos que pautam a comunidade política internacional.

Com informações da assessoria