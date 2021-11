Norte do Brasil tem previsão de chuva para feriado de Finados

O feriado de Finados deve ser marcado por chuvas intensas principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. A umidade da região Amazônica tem sido deslocada para o Centro-Oeste e Sudeste, pegando também o sul da Bahia com os chamados rios voadores, causados pela mudança dos ventos, o que deve deixar todo o feriado chuvoso nessas regiões, segundo a previsão do Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia.

As regiões Nordeste e Sul do país são as menos afetadas pela atuação desses ventos.

As chuvas mais intensas, segundo o Inmet, que trazem risco de corte de energia, queda de galhos de árvores e alagamentos, devem cair entre hoje e amanhã (2) numa faixa que vai da Região Norte até o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo passando por Minas Gerais e Goiás e pegando parte do litoral norte paulista, incluindo a capital São Paulo. Por isso, o ouvinte deve ficar atento aos avisos da Defesa Civil de cada região.

Já as chuvas intensas, mas com baixo risco de causar danos, estão previstas no oeste e litoral do Maranhão, passando pelos litorais do Piauí e Ceará, além de todo o estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, norte de Santa Catarina e o centro-sul de São Paulo.