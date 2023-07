'Norte Conectado': Ministro das Comunicações garante internet para cidades do Amazonas

“Ele (o ministro Juscelino Filho) veio aqui ao estado do Amazonas para tratar, naturalmente, do 5G, mas também de um projeto que é o Norte Conectado, dos cabos de fibra ótica que estão sendo lançados nos rios Negro e Solimões para levar internet para o interior”, informou o governador Wilson Lima em entrevista à imprensa.

Manaus/AM - O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que Manaus e outras cidades do Amazonas terão internet de alta velocidade a partir da conclusão da segunda fase do Programa Norte Conectado. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) durante agenda, em Manaus, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

