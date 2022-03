Nordeste é a 2ª região que mais compra motocicletas produzidas na Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - A região Nordeste é o segundo maior mercado das motocicletas produzidas nacionalmente no Polo Industrial de Manaus (PIM). Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), mostram que, no primeiro bimestre deste ano foram licenciadas 49.975 motocicletas na região.

O índice corresponde a um crescimento de 13,8% na comparação com o mesmo período de 2021 (43.928 unidades), e a 30,5% do total emplacado no país.

No PIM, as fabricantes de motocicletas fecharam o primeiro bimestre com a produção de 190.589 unidades.

Segundo levantamento da Abraciclo, o volume é 70,7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado (111.645 motocicletas). A marca de 190 mil unidades havia sido alcançada no primeiro bimestre de 2020, antes da primeira onda de Covid-19 no país, quando foram produzidas 194.734 motocicletas.

Só no mês de fevereiro, 107.046 motocicletas saíram das linhas de montagem, o melhor resultado para o mês, desde 2015. Naquele ano, foram produzidas 110.823 unidades. Ainda de acordo com dados da associação, o desempenho do setor foi 28,1% superior ao registrado em janeiro (83.543 unidades) e 84,5% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado (58.014 motocicletas).

No total, o Nordeste tem mais de 6,6 milhões de pessoas com habilitação na categoria A, apresentando a proporção de uma motocicleta para cada sete habitantes – a mesma média brasileira.

“Isso demonstra o potencial de crescimento da região. A demanda por motocicletas cresceu muito nos últimos anos por ser um veículo ágil, econômico e com baixo custo de manutenção, além de fonte de renda para boa parte da população. Mais recentemente, a constante alta nos preços dos combustíveis também tem levado muitos consumidores a optarem pela motocicleta no dia a dia”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian. A perspectiva é de que o setor de Duas Rodas no Nordeste avance ainda mais ao longo de 2022, complementa.

Outro ponto importante é a maior a disponibilidade de crédito. A chegada dos bancos digitais gerou maior concorrência no mercado financeiro e oferta de linhas de crédito para o consumidor. No ano passado, por exemplo, o total de licenciamentos nos nove estados foi de 309.486 unidades, o que corresponde a uma alta de 9,3% na comparação com 2020 (283.266 motocicletas).

Emplacamentos

A Bahia foi o estado que mais emplacou veículos, com 10.642 motocicletas e 21,3% de participação no mercado, no primeiro bimestre. Em segundo lugar, ficou Pernambuco (8.964 unidades e 17,9% dos licenciamentos), seguido bem de perto pelo Ceará (8.633 unidades e 17,3%).

O Maranhão, em termos percentuais, foi o estado que registrou o maior crescimento. De janeiro a fevereiro deste ano, foram emplacadas 6.953 motocicletas, alta de 22,2% na comparação com o mesmo período de 2021 (5.691 unidades).

De acordo com levantamento da Abraciclo, as três categorias mais emplacadas na região foram a Street (26.646 motocicletas e 53,3% de participação no mercado), Trail (11.162 unidades e 22,3%) e Motoneta (7.542 motocicletas e 15,1%).

Já no ranking por motorização, a liderança é das motocicletas de baixa cilindrada (até 160 cilindradas), com 44.517 unidades e 89,1% do mercado. Os modelos de 161 a 449 cilindradas responderam por 9,7% dos negócios, com 4.846 unidades. Já os emplacamentos com motocicletas acima de 450 cilindradas totalizaram 612 unidades, o que corresponde a 1,2% do mercado.