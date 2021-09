No dia 5 de setembro, Adail Filho fala sobre importância de defender o Amazonas

O Amazonas ganhou autonomia em 1850 ao se separar da província de Grão-Pará, após a batalha conhecida como Cabanagem. Atualmente, o Amazonas é o maior estado do Brasil e sua capital possui o sexto maior PIB (Produto Interno Bruto) do país.

"O 5 de setembro simboliza muito mais que a elevação do Amazonas para a categoria de província. Significa o Brasil reconhecendo a importância estratégica de nossa região. Foi dando autonomia administrativa para o Amazonas que foi possível resguardar nossa região dos ataques externos. Mas o ataques não cessaram. Seja contra a Zona Franca de Manaus ou contra o respeito e direito do interior do Amazonas se desenvolver, os ataques permanecem e são reais", diz Adail.

Manaus/AM- Neste dia 5 de setembro, em que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de Província, o empresário e ex-prefeito de Coari, Adail Filho, destaca a importância do estado para o Brasil.

