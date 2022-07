No Amazonas, membros do MPF visitam três municípios do Médio Juruá

Manaus/AM - Populações indígenas e comunidades tradicionais de três municípios da região do Médio Juruá, no Amazonas, vão receber, até o dia 9, visita de comitiva do Ministério Público Federal (MPF), que vai acompanhar diversas demandas relativas a essa localidade, além de atualizar informações e demandas.

Os municípios de Itamarati e Envira, que estão itinerário dos procuradores, nunca receberam a presença de membros do MPF.

Já Eirunepé, que está na lista, em 2018 recebeu, além do MPF, representantes da Defensoria Pública da União (DPU), Ministério do Desenvolvimento Social, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Fundação Nacional do Índio (Funai), que firmaram termo de compromisso para cumprimento de uma série de medidas.

Entre elas, a reestruturação de casa de apoio aos povos indígenas do município de Eirunepé (Kanamaris, autodenominados Tükuna, e Kulinas, autodenominados Madiha); medidas de apoio à compra de produtos de agricultores indígenas para a alimentação escolar pela prefeitura e construção de escolas indígenas tradicionais.

Depois de acompanhar, ao longo dos anos seguintes, o cumprimento desses encaminhamentos, o MPF irá verificar o status dessas situações presencialmente.

Em Itamarati, a equipe de representantes do órgão conversará com indígenas do povo Deni e Kanamari-Tükuna durante visita às aldeias. Em Envira, o órgão ministerial participará de assembleia do povo Madiha-Kulina para coletar as principais demandas.

Nos três municípios, o MPF realizará agendas na cidade com indígenas, comunidades tradicionais, lideranças, sociedade civil e órgãos públicos para verificar a regular prestação dos serviços públicos para essas populações.