No Amazonas, Cartões do Auxílio Enchente começam a ser entregues em Tefé

Serão entregues 3.678 cartões do auxílio no município, o benefício contempla famílias que tiveram suas casas invadidas pela subida dos rios tanto na cidade, como nas comunidades ribeirinhas próximas ao município de Tefé.

Manaus/AM - Moradores do município de Tefé começaram a receber nessa (28), os cartões do programa Auxílio Estadual Enchente, que dá direito ao valor de R$ 300 em parcela única.

