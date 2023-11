Nível do Rio Negro desce pelo 3º dia seguido e chega a 13,13 metros

Seca histórica - Com temperaturas fora do comum, o Amazonas está vivendo a pior vazante da história. A situação levou ao governador do estado, Wilson Lima, decretar situação de emergência em 55 municípios.

Conforme o boletim de monitoramento hidrometeorológico da bacia do Amazonas, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, na sexta-feira (10), foram registradas descidas também em trechos dos rios Amazonas, Solimões e Branco.

O nível do rio começou a subir no início de novembro após alcançar a pior seca da história em outubro, quando o rio estava em 12,94 metros.

