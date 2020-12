Nilton Lins está com inscrições abertas para vestibular de Medicina 2021

Manaus/AM - A Universidade Nilton Lins, em Manaus, está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina referente ao primeiro semestre de 2021. Para este processo seletivo, a instituição conta com duas formas de ingresso: prova online ou através da nota do ENEM, e o candidato poderá efetivar inscrição em um dos processos ou em ambos.

Ao todo, são ofertadas 30 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 9 de dezembro, por meio do link: https://www.tonauniversidade.com.br/.

Segundo a instituição, são analisadas, através do vestibular, as habilidades em Redação, Ciências Humanas e da Natureza, Linguagens e Matemática, sendo avaliadas após a realização da prova ou aproveitamento de nota, por uma Comissão Examinadora para dar o parecer.

A previsão é que o curso comece no mês de fevereiro de 2021. A carreira de Medicina tem aulas no período integral e as aulas são ministradas no campus Laranjeiras. A oferta é de 30 vagas. Para cesse https://www.tonauniversidade.com.br ou ligue 3643-2000. E, para mais detalhes, acesse o Edital.

Como funciona o ingresso via nota do ENEM e Online

Para participar do processo seletivo via nota do ENEM, o candidato precisa ter realizado as provas do ano de 2018 e/ou 2019.

Os resultados do vestibular devem sair no dia 10 de dezembro para os aprovados no processo seletivo do ENEM.

Os interessados em realizar a prova online passarão por três fases que compõem a realização deste processo seletivo: Questões objetivas, Redação e Entrevista. No dia 11 de dezembro, os vestibulandos já poderão consultar os resultados.

Os convocados pelo ENEM deverão se matricular até o dia 14 de dezembro e da prova online até o dia 16 do mesmo mês.