Nilton Lins e Ifam lançam 1º curso de Mestrado em Ciências Veterinárias do Amazonas

O vice-coordenador do Programa de Pós em Aquicultura da Universidade, Gustavo Valladão, também ressaltou que os alunos que concluírem o mestrado em Ciências Veterinárias estarão aptos a contribuir com a sociedade e com a sustentabilidade com soluções empreendedoras e originais nos campos da saúde e da produção animal, respeitando as particularidades da região.

De acordo com a vice-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Nilton Lins, Cleuciliz Santana, o mestrado terá duração de dois anos e as aulas, e demais atividades de pesquisa e laboratoriais, serão desenvolvidas de forma cooperada nas duas instituições.

O projeto foi aprovado em julho, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e está em fase final de avaliação do Conselho Nacional de Educação/MEC antes de iniciar as inscrições para os profissionais interessados.

Manaus/AM - Com sua vasta fauna e biodiversidade, o Amazonas terá a partir de 2024, seu primeiro curso de Mestrado em Ciências Veterinárias. A iniciativa é uma associação entre a Universidade Nilton Lins e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), proponente da proposta.

