Negligência de advogado é danosa se demonstrado que a trabalho traria sucesso a cliente

Manaus/AM - O desembargador Anselmo Chíxaro, do Tribunal do Amazonas, deliberou que a identificação de danos morais causados por advogado acerca de suposta negligência deve ser apurada ante as circunstâncias de que o pretenso insucesso na causa tenha sua explicação decorrente se demonstrado que a diligência traria sucesso ao cliente. Leia mais em Amazonas Direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.