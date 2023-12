Navio com carga de cimento chega hoje a Manaus e deve reduzir preços

"Confirmada a chegada de navio com cimento hoje, domingo, às 16h. Com isso, o abastecimento caminha para a normalização e o preço deve começar a reduzir. Vamos em frente", disse Corrêa nas redes sociais.

A informação é do secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Corrêa.

Manaus/AM - Um navio com carga de cimento chegará ao porto de Manaus na tarde deste domingo (3). A chegada do navio deve normalizar o abastecimento do produto na capital amazonense e reduzir os preços, que estavam em alta devido à escassez do produto.

