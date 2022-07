Navegação noturna entre Porto Velho e Amazonas está proibida por conta da seca do Madeira

Manaus/AM - A vazante intensa do Rio Madeira levou a Capitania Fluvial de Porto Velho proibir a navegação noturna para comboios e demais embarcações de Porto Velho à Passagem Uruá, no município de Novo Aripuanã, no Amazonas. Com a seca, o rio alcança a marca de 3,48 metros.

A navegação diurna também tem restrições a embarcações com calado superior 3,40 metros.

A portaria assinada pela direção do órgão, determina a proibição, que já está em vigor, ficará válida por tempo indeterminado.

De acordo com o documento, todas as embarcações que navegam no Rio Madeira devem cumprir as orientações para os trechos críticos e redobrar a atenção com bancos de areia e pedrais, destaca a portaria.