'Não queima porque é úmida e está igual a quando foi descoberta', diz Bolsonaro sobre Amazônia

A declaração foi dada durante o “Invest in Brazil Forum”, que acontece em Dubai com um grupo de empresários de destaque. Na ocasião, Bolsonaro desmentiu as informações sobre real situação das florestas e convidou os presentes para realizarem uma viagem pela Amazônia:

“A Amazônia é um patrimônio, a Amazônia é brasileira. Vocês vão comprovar isso e trarão uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual de quando foi descoberto no ano de 1500. A Amazônia é fantástica”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.