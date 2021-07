'Não aceito que a CPI vire chacota', diz Omar Aziz após determinar prisão de Roberto Dias

A decisão ocorreu após o senador concluir que o depoente mentiu declarações, além de áudios serem revelados pela CNN Brasil contrariando a versão do ex-diretor sobre o encontro com o vendedor de vacina.

Manaus/AM - O senador Omar Aziz usou as redes sociais nesta quarta-feira (08) para defender sua decisão de mandar prender o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, durante a CPI da Covid-19.

