Na véspera de Natal, Amazonas registra 999 novos casos de Covid em 24 horas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 265, traz o diagnóstico de 999 novos casos de Covid-19, totalizando 195.405 casos da doença no Estado.

Segundo o boletim, foram confirmados 18 óbitos por Covid-19, sendo nove ocorridos no dia (23) e nove óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.151 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira (23), foram registrados quatro sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 23.399 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,97% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 588 pacientes internados, sendo 354 em leitos (99 na rede privada e 255 na rede pública), 224 em UTI (72 na rede privada e 152 na rede pública) e 10 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 116 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 71 estão em leitos clínicos (45 na rede privada e 26 na rede pública), 41 estão em UTI (24 na rede privada e 17 na rede pública) e quatro em sala vermelha.

Banco de dados – O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM, a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 240.177 casos, enquanto no interior do Estado, o número chega a 253.156.

Ao todo, nove municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Eirunepé, Itapiranga, Japurá, Juruá, Lábrea, Maués, São Paulo de Olivença, Pauini e Tapauá.

Municípios – Dos 195.405 casos confirmados no Amazonas, até esta quinta-feira (24/12), 78.839 são de Manaus (40,35%) e 116.566 do interior do Estado (59,65%).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.289 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.862.

Medidas Restritivas - O Governo do Amazonas publicou decreto dispondo sobre o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, no período de 26 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, como medida de enfrentamento da Covid-19.

Para o decreto foi levado em consideração a necessidade de estabelecer novas medidas sanitárias, propostas pelo Comitê Intersetorial de Combate e Enfretamento da Covid-19, de modo a garantir a contenção da elevação dos casos, no âmbito do Estado do Amazonas, e a consequente redução dos indicadores técnicos referentes à transmissibilidade do vírus e de internações na rede pública e privada de saúde.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.