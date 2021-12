Na lista tríplice do TRE, Adriana Mendonça foi a 1ª mulher mestre em Direito na Ufam

Manaus/AM - Adriana Lo-Presti Mendonça, que está na lista tríplice com nomes para membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) para a classe dos advogados, foi a primeira mulher a se formar Mestre em Direito no Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGDir) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A advogada militante foi vice-presidente da OAB-AM na gestão de Marco Aurélio Choy: “Foi uma honra poder ser a primeira mulher a receber o título de Mestre em Direito da Universidade Federal do Amazonas. [...] As peculiaridades que o mestrado em Direito da Ufam traz em suas disciplinas engrandece não só seus alunos, mas traz também grande contribuição para a comunidade acadêmica de todo o Brasil. Fui a segunda aluna a defender a dissertação, sendo a primeira mulher. Tudo isso só me traz orgulho e gratidão a Deus e a nossa Universidade”.

Nascida em Manaus, Adriana Lo-Presti Mendonça também é membro da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas e atua há mais de 20 anos como advogada. Seguindo os passos do pai, Antonio Fábio Barros de Mendonça, ela se graduou em Direito pela Ufam e realizou pós-graduação em Direito Processual Civil, antes de seguir para o mestrado.



Na votação para a lista tríplice que aconteceu no último 23 de novembro, no Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas, Adriana Mendonça recebeu 13 votos. A lista foi encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral.