Mutirão vacina Amazonas encerra com mais de 76 mil doses contra covid aplicadas

Manaus/AM - A 20ª edição do mutirão Vacina Amazonas se encerrou com mais de 76 mil doses contra a Covid-19 aplicadas em dois dias de campanha na capital. A ação ocorreu na sexta-feira (17) e neste sábado (18). Com o número, a edição alcançou a terceira maior marca de pessoas vacinadas em todas as ações. Nove postos coordenados pelo Governo do Estado atenderam a população, em parceria com a Prefeitura de Manaus.

O mutirão iniciou na sexta-feira, às 9h, e seguiu até as 19h, vacinando mais de 28,3 mil pessoas na capital. Neste sábado, das 9h às 18h, o total de doses aplicadas registrado foi de 47,7 mil. Somados, os números totalizam mais de 76 mil doses nos dois dias de mobilização.

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, agradeceu o empenho da população, que garantiu que a edição fosse a terceira com maior número de pessoas imunizadas contra a doença.

Público-alvo – Os postos de vacinação ofereceram a aplicação de doses de reforço para idosos acima de 70 anos que tomaram a segunda dose ou dose única até o dia 31 de março, além da aplicação da primeira e segunda doses para quem ainda não havia iniciado a imunização ou precisava completar o esquema vacinal.

A edição foi marcada pela retomada da vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, que tiveram a imunização validada em resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), aprovada ontem (17).