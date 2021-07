Mutirão Vacina Amazonas encerra com 623 doses aplicadas no interior

Em Beruri foram aplicadas 512 doses, nos postos montados no Porto Hidroviário e no ginásio da Escola Estadual Getúlio Vargas.

Manaus/AM - O mutirão Vacina Amazonas aplicou 623 doses de vacina contra a Covid-19, em dia de mobilização nos municípios de Beruri e Caapiranga neste sábado (24). A ação, voltada para a população a partir dos 18 anos, é realizada pelo Governo do Amazonas, em parceria com as prefeituras municipais.

