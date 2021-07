Mutirão Vacina Amazonas encerra com 2.592 doses aplicadas em Iranduba

Manaus/AM - Com balanço positivo e uma modalidade de vacinação diferenciada, a campanha Vacina Amazonas realizada, neste sábado (10), em Iranduba, encerrou às 18h com 2.592 doses aplicadas no município.

Ao todo, foram quatro postos de vacinação espalhados pela cidade: na Praça dos Três Poderes, na modalidade drive-thru; na Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial de Cacau Pirêra, com drive-thru fluvial; e o atendimento para pedestres no Centro de Convivência do Idoso Onorina Ribeiro Lopes e no Ginásio Josué Araújo de Almeida, da Escola Izaías Vasconcelos.

A grande novidade foi a modalidade drive-thru fluvial, realizada com o objetivo de levar a vacina contra a Covid-19 à população mais afastada do centro urbano.

Atendimento – Nos quatro postos o atendimento foi iniciado às 8h e seguiu até as 18h. Realizada pelo Governo em parceria com a Prefeitura Municipal, a grande ação na cidade contou com o trabalho integrado de 145 profissionais, divididos em mais de 20 equipes.