Mutirão encerra com 5 mil vacinados em Parintins

Para realizar a vacinação da população contra a Covid-19, foram enviadas a Parintins 15 mil doses de imunizantes, sendo 12 mil de AstraZeneca e 3 mil doses de CoronaVac. As doses remanescentes serão incluídas na vacinação de rotina do município.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) atuou no município em parceria com a prefeitura de Parintins e Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), e além da vacinação, realizou a testagem dos participantes da Live Parintins 2021.

Manaus/AM - A campanha “Vacina Amazonas” encerrou o mutirão, neste sábado, em Parintins, com 5.108 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas na população acima de 22 anos. Foram 1.608 pessoas vacinadas no drive-thru, instalado na Praça da Catedral; 1.096 pessoas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda; 1.118 pessoas na UBS Waldir Viana; e 1.286 pessoas na UBS Francisco Galliani.

