Mutirão de serviços da Defensoria acontece em Iranduba na próxima segunda

Manaus/AM - O município de Iranduba terá mutirão de serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) entre os dias 21 a 24 de novembro. Os atendimentos serão voltados para as áreas de Família e Registros Públicos, realizados por ordem de chegada, no PAC de Iranduba, localizado na Estrada de Iranduba, nº 10, Centro.

A ação será o ‘esquenta’ para a inauguração da unidade própria da Defensoria em Iranduba, que vai acontecer na terça-feira (23), às 14h. A sede fica localizada no Centro Comercial Rio Negro Center, na estrada de Iranduba.

Com a inauguração da sede em Iranduba, a Defensoria assegura presença em 52 municípios do interior, com 11 polos e 4 novas sedes na Região Metropolitana de Manaus.

O projeto de interiorização da DPE-AM prevê ainda a inauguração de outras três sedes, nos municípios de Autazes, Careiro da Várzea e Manaquiri, além do Polo do Juruá, com sede em Eirunepé, em 2023.