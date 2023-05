Mutirão de emissão de documentos para indígenas encerra nesta quinta no Amazonas

Manaus/AM - O mutirão para emissão de certidões de nascimentos e outros documentos para indígenas da etnia Korubo, considerados isolados ou de recente contato, encerra nesta quinta-feira (24), no município de Atalaia do Norte, interior do Amazonas.

A ação é uma parceria entre a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e o Cartório de Atalaia do Norte.

O mutirão se concentrou na Base Avançada de Proteção Etnoambiental do rio Itui, dentro do território indígena Vale do Javari, e contou com o apoio de intérpretes, já que boa parte da comunidade não fala português.

A Sesai também atua na emissão de Declaração de Nascido Vivo (DNV), documento obrigatório em todo território nacional para a entrada de dados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivo (Sinasc) e usado na lavratura de certidões de nascimentos pelos cartórios de Registro Civil. Já o linguista Sanderson de Oliveira atua como intérprete, para facilitar a comunicação da equipe com os indígenas.

Outras demandas

Além do direito registral, entre as principais demandas da etnia Korubo estão o acesso à educação na sua língua nativa e saúde, bem como questões relacionadas à insegurança alimentar e territorial.

Localizada dentro do Território Indígena do Vale do Javari, a Base Avançada de Proteção Etnoambiental do rio Itui é a maior base indígena da Funai. O Vale do Javari é uma das maiores terras indígenas demarcadas do país, com mais de oito milhões de hectares, e a região com maior concentração de registros de povos indígenas isolados.