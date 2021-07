Mutação: Variante do Amazonas cria 3 novas linhagens e ameaça imunidade

As amostras colhidas de pessoas infectadas, mostram que o novo tipo de coronavírus é o responsável pela maioria dos casos recentes da doença no Amazonas.

Para os cientistas, o comportamento do vírus é muito imprevisível e por isso é necessário estar atento às mudanças. Por isso, eles se debruçam sobre o estudo das linhagens para descobrir qual o potencial de cada uma e as ameaças reais que cada uma representa.

O estudo conta com a participação de 23 pesquisadores internacionais que pertencem a quatro instituições distintas. Eles detalham que as sublinhagens foram classificadas como "P.1 + 141-144AM", "P.1 + N679KAM" e "P.1 + P681HAM".

“Nossa hipótese é que a transmissão contínua da variante Gamma na população amazônica com altos níveis de imunidade adquirida tanto da infecção natural por SARS-CoV-2 quanto da vacinação pode selecionar para a segunda geração de variantes P.1 que são mais resistentes à neutralização do que os vírus originais”, diz um trecho do estudo que foi publicado site Virological, que é um fórum de discussão internacional entre pesquisadores na área de virologia.

Manaus/AM - A cepa P.1 que surgiu no Amazonas e deu origem a segunda onda da pandemia no país, está sofrendo novas mutações e já criou ao menos três novos vírus que estão preocupando especialistas e pesquisadores.

