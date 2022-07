Municípios do Amazonas começam a vacinar maiores de 3 anos contra a Covid

A vacinação contra Covid-19 passa a contemplar crianças com idade entre 3 e 5 anos, com exceção das imunocomprometidas, a partir desta segunda-feira (18), com o imunizante Coronavac. A Nota Informativa com a determinação no estado está disponível no site da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas disponível em: https://bit.ly/3RDIvop

A estratégia de redução da faixa etária para vacinação contra Covid-19 atende à recomendação do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), que estimula a ampliação segura do uso do imunizante Coronavac para crianças de 3 a 5 anos.

Os municípios do Amazonas devem dar andamento à campanha de vacinação contra a Covid-19 com os estoques de imunizantes municipais já existentes. No entanto, a coordenação do PNI no Amazonas está monitorando o desenvolvimento das campanhas de vacinação contra Covid-19 nos 62 municípios. E o envio de novas doses ocorre mediante necessidades locais e agendamento.

Vacinação

A vacinação com o imunizante Coronavac não deve ser realizada em crianças imunocomprometidas, por exemplo, por doenças autoimunes; em tratamento pós-transplante de órgãos ou células tronco; ou, ainda, que façam quimioterapia.